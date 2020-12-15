Тегеран, , 08:31 — REGNUM В Иране за сутки 251 иранец умер от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 52 447, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари 14 декабря. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Садат Лари отметила, что с учётом 251 новой жертвы их общее число по стране возросло до 52 447. «За последние 24 часа было обнаружено около 7501 нового случая заражения COVID-19, при этом 1322 человека госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, в общей сложности 1 115 770 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, 823 231 из них выздоровели или выписались из больницы. Пресс-секретарь также сообщила, что 5711 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она отметила, что на данный момент в Иране было проведено 6 750 359 обследований на выявление случаев заражения.