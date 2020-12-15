Рабат, , 01:51 — REGNUM В Марокко общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 400 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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В частности, за 14 декабря на территории страны были выявлены еще 1217 инфицированных. Таким образом, всего с начала пандемии в Марокко выявили 400 826 случаев заражения SARS-CoV-2.

Также за минувшие сутки на марокканской территории скончались еще 35 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 6659 человек. Отмечается, что уже выздоровели 359 065 пациентов.