15 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

31 декабря в регионах России может стать выходным днем. Право решать предоставлено губернаторам, которые должны выбрать, что важнее: лишний рабочий день для экономики — или спокойная подготовка граждан к проводам коронавирусного года.

ИА REGNUM, , 12:38 — REGNUM Непростой 2020 год может завершиться в России выходным днем, но право решать этот вопрос предоставлено регионам. Губернаторы перед непростым выбором: лишний выходной — это экономические потери, но, с другой стороны, 31 декабря полноценным рабочим днем тоже назвать нельзя. В любом случае, если он и объявляется выходным, то рабочий день переносится на 26 декабря (субботу).

Указ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Дискуссии вокруг выходного 31 декабря: работаем или отдыхаем? – все новости»

Сделать последний день года выходным главы регионов могут только для госслужащих, а для коммерческой сферы могут дать только рекомендации — последнее слово останется за работодателями. На уровне муниципалитетов также должно быть принято отдельное решение, однако региональные власти в большинстве своем уверены, что муниципалы поддержат их линию.

Рождественские катания © ИА REGNUM

Интересно, что те губернаторы, которые хотят объявить 31 декабря выходным, зачастую проводят у себя на странице в социальных сетях опросы, которые предсказуемо завершаются уверенной победой отдыха над работой. Те же главы регионов, которые хотят оставить этот день рабочим, обходятся без опросов.

Главной темой 2020 года стала пандемия коронавируса. В первую ее волну, весной и в начале лета, власти ввели в стране довольно жесткие ограничения — были остановлены многие виды экономической деятельности, большинство граждан находились дома на самоизоляции. Второй пик пандемии, начавшийся в России в октябре, хотя и оказался сильнее первого, тем не менее не привел к введению жестких ограничений — экономическая система просто не может выдержать длительного локдауна.

В декабре 2020 года суточный прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 почти в три раза превышает пиковые показатели весны. Вполне возможно, что длинные новогодние каникулы (с 1 по 10 января) будут способствовать тому, что распространение коронавируса снизится. Дополнительный выходной 31 декабря также в этом смысле не будет лишним.

Хотя есть и прямо противоположная точка зрения: выходной и каникулы — значит массовые гулянья и толпы в магазинах, а гулянья и толпы — значит третья волна.

Передав возможность принятия решений о выходном дне 31 декабря на уровень регионов, федеральный центр продолжает линию на поддержание некоторой самостоятельности местных властей. Напомним, что на уровень регионов переданы и полномочия по введению или снятию антикоронавирусных ограничений.

Пора отдыхать

В Пензенской области губернатор Иван Белозерцев довольно оригинально обосновал необходимость выходного дня 31 декабря. Он считает, что нужно пойти навстречу женщинам и высвободить им время для подготовки к Новому году, ведь занятие это непростое.

Подробнее: В Пензенской области 31 декабря объявили выходным днём

Новогодняя ель Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что 31 декабря нужно объявить выходным днем для того, чтобы граждане могли спокойно подготовиться к празднику. Это позволит избежать ажиотажа в магазинах, что также снизит распространение коронавируса.

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что с предложением сделать 31 декабря выходным к нему обратился председатель Законодательного собрания республики. Парфенчиков идею поддержал, но решил узнать мнение жителей региона и провел голосование на своих страницах в соцсетях. 90% респондентов идею поддержали.

Об этом: В Карелии 31 декабря 2020 года объявлено выходным днем

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов также решил заручиться поддержкой граждан и провел опрос в социальных сетях. 92% проголосовавших высказались за выходной 31 декабря.

Читайте подробнее: В Ярославской области 31 декабря сделали выходным за счет субботы

Ёлочные украшения ручной работы © ИА REGNUM

В Ульяновской области глава региона Сергей Морозов, также проведший опрос на своей странице в Instagram, где 94% респондентов одобрили выходной день 31 декабря, заявил, что солидаризируется с ульяновцами и объявляет 31 декабря выходным днем для всех бюджетных организаций и рекомендует сделать то же самое коммерческим структурам.

Подробнее об этом: Ульяновский губернатор призвал работодателей объявить 31 декабря выходным

В Архангельской области более 70 тысяч человек приняли участие в опросе по выбору выходного дня в конце декабря. Абсолютное большинство (81%) проголосовало за то, чтобы 31 декабря было выходным.

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Аналогичным образом губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел опрос по вопросу выходного дня 31 декабря и ожидаемо получил 93% «за».

Подробнее: Саратовский губернатор провёл опрос о выходном 31 декабря

Глава Тувы Шолбан Кара-оол отметил, что 2020 год выдался сложным, людям в такой ситуации необходимы отдых и чувство праздника, а потому он поддерживает жителей республики в желании сделать 31 декабря выходным днем.

Читайте об этом: В Туве 26 декабря станет рабочим днём

Бирюзовый каток в парке «Лесная сказка» в Кемерове Kemerovo.ru

По данным на 14 декабря, последний день года был объявлен выходным также на Республике Алтай, на Камчатке, в Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Орловской, Рязанской, Томской, Воронежской областях, Бурятии, Крыму, Мордовии, Татарии, Ямало-Ненецком автономном округе.

Работать надо

Есть и регионы, где уже принято решение, что 31 декабря будет рабочим днем.

Так, губернатор Алтайского края Виктор Томенко не намерен давать никаких рекомендаций бизнесу и для госслужащих объявлять выходной день он тоже не собирается.

Подробнее: Жители Алтайского края 31 декабря будут работать

Каток Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Краснодарском крае губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что 31 декабря выходным не будет, но работать жители будут по сокращенной программе.

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В Челябинской области 31 декабря также будет рабочим днем. Губернатор Алексей Текслер считает, что лучше «поработать до обеда» 31 декабря, чем трудиться в субботу.

Об этом: Жители Челябинской области будут работать 31 декабря

Власти Красноярского края также отказались делать 31 декабря выходным днем. В краевом правительстве отметили, что бизнесу надо дать поработать, ведь экономический кризис, вызванный пандемией, больно по нему ударил. Здесь рабочий день тоже будет сокращенным.

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Главы некоторых регионов еще не определились с решением. В Забайкальском крае губернатор Александр Осипов пока только объявил голосование на своей странице в Instagram — должно ли 31 декабря быть выходным днем.

Оригинальнее всех подошли к ситуации в Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников лишь призвал всех руководителей региона, вне зависимости от форм собственности, сделать 31 декабря выходным днем. А если невозможно освободить от работы всех, то освободить от нее хотя бы только женщин. Ведь именно на них — напомнил губернатор работодателям — лежит большая часть хлопот по подготовке к Новому году.