Бразилиа, , 01:30 — REGNUM Еще 21 825 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировали за сутки в Бразилии, а их общее количество достигло 6 901 952. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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В течение последних 24 часов в стране также подтвердили еще 279 фактов смерти от осложнений при COVID-19. Всего в Бразилии зарегистрировали 181 402 умерших от этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря, по данным ВОЗ, в мире выявили 574 969 новых носителей SARS-CoV-2.

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