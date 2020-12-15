Амстердам, , 01:14 — REGNUM Справку с отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 обязаны будут предъявлять въезжающие в Нидерланды с 18.00 15 декабря 2020 года, сообщается на сайте нидерландского правительства.

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Речь идет о путешественниках из стран, не относящихся к ЕС и Шенгенской зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Нидерландов приняли решение о введении на один месяц локдауна из-за эпидемии нового коронавируса в королевстве.

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