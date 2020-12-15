Мадрид, , 00:37 — REGNUM Заболевание COVID-19 победила жительница Испании, возраст которой насчитывает 104 года. Об этом передает телеканал Antena 3.

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Она провела в больнице две недели и стала 4149-м по счету пациентом медучреждения, выздоровевшим от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Мария Браньяс из города Олот в Каталонии в возрасте 113 лет излечилась от COVID-19.

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