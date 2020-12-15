Скопье, , 00:31 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в понедельник, 14 декабря, сообщили о том, что за сутки в результате обследования 741 человека в стране выявили 213 носителей коронавируса. Еще 632 человека выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлен 73 851 случай заражения. 2147 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 26 — за последние сутки. 50 046 пациентов выздоровели. Лечение проходит 21 658 человек.

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Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено семь с половиной тысячи случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в десять человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

16 ноября в стране скончались 40 пациентов с COVID-19, что стало новым рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего за шесть дней до этого. 9 декабря число погибших в сутки снова поднялось — до 46. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки, и этот мрачный прогноз все больше напоминает правду.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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