Загреб, , 00:32 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 5 798 поведённых ПЦР-тестам, было подтверждено 1 472 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 65 человека скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 14 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

К аппаратам-ИВЛ подключено 284 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 25 006.

В Хорватии 177 358 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.