Тирана, , 00:32 — REGNUM В понедельник, 14 декабря, в результате исследования 2108 образцов в Албании выявили ещё 661 случай заражения коронавирусом. Ещё 505 человек были признаны излечившимися.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявлен 49 191 случай заражения коронавирусом. 25 325 человек уже излечились от COVID-19. 1016 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, однако граждане утверждают, что эта статистика занижена.

За прошедшие сутки в стране умерли 13 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 22 850 человек, из них более половины — 12 187 — в Тиране, при этом число активных случаев неуклонно возрастает уже два месяца. На стационарном лечении находятся 433 пациента, причем за последнюю неделю это число сократилось почти на 100.

С 15 октября в Албании действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 879 носителей коронавируса