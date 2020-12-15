Любляна, , 00:32 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1 679 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 413 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 44 человека скончалось. 208 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 14 декабря.

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Согласно новым официальным данным, правительство Словении 14 декабря ограничения, принятые в конце октября, касающиеся работы сферы услуг и свободы передвижения, будут смягчены.

В Словении около 96 745 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано около 2 300 смертельных случая.