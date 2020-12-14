Карпинск, Свердловская область, , 23:51 — REGNUM Жительнице Карпинска (Свердловская область), которая полгода держала свою малолетнюю дочь в шкафу, предъявлено обвинение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Гражданку обвинили в совершении следующих преступных деяний: в покушении на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в ненадлежащем исполнении родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ).

Женщина прятала младенца с рождения в шкафу. Ребёнка случайно нашли подруги матери, обратившиеся в полицию. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнку оказали квалифицированную медицинскую помощь. Родителям в ближайшее время девочку не отдадут — до окончания следствия над её матерью.

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