Москва, , 23:36 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 77 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 10 022. Об этом сообщили вечером 14 декабря в оперативном штабе столицы.

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Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и были положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже более 698 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 5874 случая — за последние сутки, излечились и были выписаны свыше 534 тысяч человек.