Париж, , 23:11 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 58 282 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 371 пациента. Об этом в понедельник, 14 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 3063 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,379 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Марселя, Лилля и Страсбурга задержала сотни молодых людей, принявших участие в вечеринках на выходных, 12−13 декабря, в условиях карантина и комендантского часа с 21:00 до 7:00.

Читайте ранее в этом сюжете: За вечеринки в условиях карантина во Франции арестовали сотни человек