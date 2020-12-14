Анкара, , 22:51 — REGNUM В Турции 14 декабря за последние 24 часа, согласно 204 289 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 29 617 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 229 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Текстильная фабрика в Измире, Турция International Labour Organization ILO

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 1 866 345, смертельных случаев — до 16 646.

Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 14 декабря в профиле в социальной сети написал:

«Сегодня в Турции коронавирусом заразилось 5 103 человека. Темпы прироста числа пациентов с осложнениями продолжают снижаться. Необходимо избегать закрытые и людные места ради здоровья наших близких, пока вакцинация населения не даст ожидаемых результатов».

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