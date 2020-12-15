Москва, , 07:20 — REGNUM На всероссийском конкурсе «Доброволец России — 2020» 10 проектов волонтеров из Москвы были удостоены призовых мест. Об этом сообщила заместитель мэры столицы Наталья Сергунина.

В общей сложности в финал конкурса вышли 20 представителей Москвы, однако призовые места получила только половина из них. Благодаря победе в конкурсе добровольцы получат финансирование на реализацию своих проектов в размере до 2 млн рублей, а также помощь опытного наставника.

«Это замечательный результат. Мы рады за ребят, мы гордимся ими и поздравляем все добровольческое сообщество столицы. Благодаря вашему примеру еще больше москвичей с каждым годом приобщается к волонтерским программам и социально значимым инициативам», — заявила Сергунина.

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