Рим, , 21:58 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 14 декабря, в Италии умерли 65 011 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 491 (днем ранее — на 484), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 1 115 617 человек, за сутки этот показатель увеличился на 22 456 (днем ранее — на 16 270).

Число подтвержденных носителей выросло на 12 030 (днем ранее — на 17 938). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 855 737 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 675 109 человек — на 10 922 меньше, чем днем ранее.