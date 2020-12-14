Вологда, , 21:30 — REGNUM В Вологодской области запустили проект по замене заболевших COVID-19 учителей студентами старших курсов. Об этом «Вконтакте» сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

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«При отсутствии педагогов приходится менять расписание уроков, или привлекать учителей для замены. Чтобы не прерывать учебный процесс, мы запускаем новый проект «Учитель — дублер», который разработан департаментом образования совместно с вузами и педагогическими колледжами. Программа позволит привлечь студентов педагогических вузов к проведению уроков в школах области», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области началась вакцинация от COVID-19 — регион получил тысячу доз препарата «Спутник V».