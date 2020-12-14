Курган, , 21:26 — REGNUM В Курганской области ученики старших классов школ с 16 декабря вернутся к очному обучению. За парту вернутся и ученики средних классов, кроме учащихся из Шадринска и Кургана, сообщает региональный оперативный штаб.

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При этом в индивидуальном порядке будет организовано обучение для школьников Куртамыша и Юргамыша. Там контрольные работы для всех учеников среднего звена могут быть организованы в очном режиме.

Решение принято, исходя из уровня заболеваемости в каждом муниципалитете, пояснил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

В школах обязательно должны соблюдаться все меры безопасности: термометрия на входе, обработка рук антисептиком, обеззараживание воздуха, влажная уборка помещений, проветривание, а также индивидуальный график занятий для каждого класса.