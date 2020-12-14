Курган, , 21:19 — REGNUM В Курганской области запрещено проведение новогодних корпоративов в учреждениях и организациях из-за эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 14 декабря региональный оперативный штаб.

Новогодняя ёлка Дарья Драй © ИА REGNUM

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Вместе с тем разрешена работа кафе и ресторанов, но при условии соблюдения ими ограничений и противоэпидемических мер. Это организация «входного фильтра», соблюдение рассадки за одним столом, работа до 23:00 и запрет на проведение дискотек, танцевальных площадок и зрелищных мероприятий.

В штабе ещё раз напомнили, что в образовательных организациях запрещены массовые мероприятия. Но для одного класса или группы в детском саду разрешено провести новогодний утренник без присутствия родителей при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических требований.