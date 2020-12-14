Анкара, , 21:14 — REGNUM В Турции с вечера 31 декабря до раннего утра 4 января будет действовать комендантский час из-за эпидемии коронавируса, сообщает 14 декабря Daily Sabah со ссылкой на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Александр-Габриэль Декамп. Янычары патрулируют Смирну. 1831

По словам Эрдогана, принятые ранее ограничительные меры уже привели к сокращению числа новых случаев заражения коронавирусом.

«Будет введён комендантский час на четыре дня с 21:00 31 декабря до 5:00 4 января во время новогодних каникул в рамках мер против коронавируса», — цитирует заявление Эрдогана Daily Sabah.

Напомним, ранее в Турции выявили 26 919 новых случаев коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что готов начать вакцинацию от коронавируса с себя.

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