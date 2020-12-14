Женева, Швейцария, , 21:11 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 574 969 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8726 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 14 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Термометрия у входа в Центральный госпиталь Булавайо, Зимбабве International Labour Organization ILO

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 71 051 805 инфицированных, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 608 648.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о почти 650 тысячах выявленных случаев заболевания и 10 718 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.

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