Нарьян-Мар, , 20:48 — REGNUM Последний день декабря в Ненецком автономном округе объявлен выходным. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

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Напомним, вопрос о переносе выходного с 26 на 31 декабря был вынесен на голосование. По словам главы округа, «за» перенос рабочего дня на 26 декабря округа.

«Это здорово, ведь 31 декабря всегда ассоциируется с приятными хлопотами, запахом мандаринов и ожиданием новогоднего чуда в семейном кругу», — написал Юрий Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, выходным днем 31 декабря объявили власти нескольких регионов, включая соседнюю Архангельскую область. Есть и те, для кого последний день декабря будет рабочим — например, в Краснодарском крае.