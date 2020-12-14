Саранск, , 20:26 — REGNUM В Мордовии 31 декабря 2020 года объявлено выходным днём. Соответствующее постановление подписал врио главы республики Артём Здунов.

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Документ распространяется на лиц, замещающих государственные должности, также лиц, замещающих в исполнительных органах госвласти Мордовии должности государственной гражданской службы.

При этом рабочим днём станет суббота, 26 декабря.

«Руководителям всех госорганов Мордовии, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся на территории Мордовии, рекомендуется организовать рабочее время сотрудников аналогично, предусмотрев выходной 31 декабря», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе 31 декабря объявили выходным для чиновников во многих регионах. Такие решения уже приняты в Пензенской, Кировской, Ульяновской областях, а также в Чувашии и Татарии.

При этом минтруд Саратовской области заявлял, что работодатели могут самостоятельно устанавливать выходной день. При этом должен быть соответствующим образом оформлен внутренний документ, где работодатель по согласованию с коллективом объявит 31 декабря выходным днем, а для работающих сотрудников установят размер оплаты труда.