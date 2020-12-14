Синьцзян, , 20:18 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР на северо-западе страны стабильно пресечено распространение инфекции коронавируса. В регионе на протяжении ряда дней отсутствуют факты выявления болезни, включая бессимптомные заражения. Об этом 14 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на информацию, распространенную региональным комитетом по делам здравоохранения.

Все предыдущие четыре случая новой коронавирусной инфекции в СУАР были зафиксированы в городском районе Гаочан города Турфан.

Отметим, что СУАР, где власти в последние годы предприняли большие усилия по социальному развитию коренного уйгурского населения, подъему экономики региона и борьбе с бедностью и нищетой, до сих пор считается «проблемным» регионом из-за спекулятивного внимания к нему со стороны ряда международных правозащитных организаций с центрами в США.