Москва, , 20:13 — REGNUM Лидер партии «Зелёная Альтернатива» («ЗА!») Руслан Хвостов предложил российским чиновникам обратить внимание на успешный опыт зарубежных стран в части развития так называемых «обменных экологических программ», как одному из действенных способов привлечения граждан к раздельной сортировке отходов.

«В нашей стране выросли цены на продукты, о чём недавно глава государства критично высказывался. Есть готовая идея, которая позволит увеличить объём рассортированного пластика и предоставить гражданам скидку на приобретаемую в супермаркетах продукцию. В магазинах уже начали появляться специальные пандоматы, куда люди в нужные ячейки сбрасывают различный вид пластика и взамен получают эквивалентную сданному объёму скидку в виде чека. Нужно развивать данную инициативу, потому что для россиян это настоящий финансовый глоток воздуха в такой непростой экономический период», — отметил Руслан Хвостов.

«Существует много сценариев, позволяющих повышать количество собранной использованной пластмассы для вторичной переработки. Акцент нужно делать главным образом на ней, потому что именно из этого заполонившего страну материала можно изготовить практически всё, — цитирует мнение эколога сайт партии «ЗА!».

Кроме того, еще один важный ресурс для развития «обменных экопрограмм» — сбор и окурков и их обмен на продукты или напитки. В некоторых городах Китая, например в Сюйчане, человеку, принёсшему 30 сигаретных бычков, выдают куриное яйцо. Такая инициатива практически избавила населённые пункты от данной разновидности отходов. На одном из пляжей Барселоны за стакан окурков бесплатно выдают напиток.

Однако собрать бычки от сигарет в одном месте, обменяв на что-то, не означает спасти Землю от загрязнения в ущерб себе. В той же КНР местные умельцы придумали способ выведения из окурков экстракта, способного защищать водопроводные трубы от коррозии. Во Франции нашли более изощрённый способ применения бычков — перерабатывать их в мебель. Усовершенствовав способ извлечения целлюлозы из фильтров, сотрудники компании «MeGo» смогли изготавливать материал для производства предметов быта и уличной мебели.

«Важна сама идея обмена любого из подвергаемых вторичной переработке отходов на что-то интересное и полезное народу. Нужно просто работать в данном направлении и придумывать обменные программы», — сообщил Руслан Хвостов, обращаясь к отечественным чиновникам.

«В прошлом году в нескольких микрорайонах Кирова за батарейки выдавали конфеты. Всего за два первых дня люди сдали свыше 400 использованных батареек. Почему так нельзя сделать по всей стране? Почему нельзя взять и выдавать народу, скажем, скидку на бензин за пятилитровую тару, наполненную старыми аккумуляторами? Или заменить батарейки каким-то эквивалентным объёмом ПЭТ-бутылок. А если начать выдавать новые одноразовые маски и перчатки в обмен на правильно утилизированные старые, проблема с данными медицинскими отходами, захламившими всю страну в период пандемии, наконец, сдвинется с «мёртвой точки». Тут не нужно быть семи пядей во лбу и изобретать велосипед заново. Можно хотя бы для начала воспользоваться уже имеющимся мировым опытом и посмотреть на результаты. А я уверен, что они не заставят себя долго ждать. Если об увеличении вторичного использования пластика уже говорит глава государства, значит, действительно пора этим заняться. А экологические обменные программы — один из реально оправданных методов повышения объёмов повторного применения пластмассовых отходов. Время болтать давно прошло, начинать делать нужно было ещё вчера», — заявил Руслан Хвостов.