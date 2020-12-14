Йошкар-Ола, , 20:10 — REGNUM По итогам января-октября 2020 года, естественная убыль населения Марий Эл составила 2062 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, убыль населения увеличилась на 870 человек или на 73%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на экспресс-информацию Маристата.

Так, за указанный период в республике родились 5542 ребёнка, что ниже показателя предыдущего года на 131 младенца. При этом скончались 7604 жителя республики, или на 739 человек больше, чем в январе-октябре прошлого года.

Миграционная убыль составила 306 человек, хотя по итогам десяти месяцев 2019 года был зафиксирован небольшой прирост числа жителей республики — 15 человек. Коэффициент миграции населения при расчёте на 10 тыс. человек в 2019 году составил 0,3, за 10 месяцев текущего года показатель составил — 5,4.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-декабря 2019 года население регионов Приволжского федерального округа сократилось естественным путём на 98 402 человека. Убыль населения фиксировалась во всех регионах округа, кроме Татарии. максимально сократилось население Нижегородской области — на 17 960 человек, Саратовской — на 13 235 человек и Самарской области — на 12 376 граждан. В Татарии в январе-декабре 2019 года зафиксирован естественный прирост населения — 180 человек.

Читайте также: Естественная убыль населения в Поволжье составила почти 100 тыс. человек