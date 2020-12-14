Санкт-Петербург, , 20:07 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в понедельник, 14 декабря, выступил в суде с большой речью в защиту подсудимого. В ее завершении он назвал справедливое, по его мнению, наказание для своего подзащитного и попросил суд учесть все смягчающие обстоятельства.

Олег Соколов и адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напомним, гособвинение попросило приговорить Соколова к 15 годам лишения свободы по совокупности двух преступлений — незаконное хранение оружия и убийство без отягчающих обстоятельств.

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, в своей речи адвокат Сергей Лукьянов отметил, что запрошенное гособвинением наказание он считает излишне строгим. По его мнению, за незаконное хранение оружия, с учетом личности подсудимого и смягчающих обстоятельств, можно назначить наказание в виде ограничения свободы.

Что же касается убийства, то, с учетом того, что подсудимый признал свою вину, раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления, согласно сложившейся судебной практике наказание не может превышать двух третей от максимально возможного (15 лет лишения свободы по части 1 статьи 105 УК РФ).

Однако, с учетом смягчающих обстоятельств, к которым относится наличие у Соколова несовершеннолетних детей, положительные характеристики от СПбГУ и коллег, научные достижения, защита считает возможным назначить Соколову наказание в виде не более чем 8 лет лишения свободы.

При этом адвокат настаивает на том, что при назначении наказания необходимо учесть якобы «аморальное» поведение Ещенко в отношении детей Соколова, а также тот факт, что умысел на убийство у Соколова якобы возник «неожиданно», а не заранее, и стал результатом «кумулятивного эффекта» от длительного психотравмирующего воздействия.

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Напомним, по версии обвинения, Соколов на почве ревности в ночь на 8 ноября 2019 года застрелил из обреза винтовки свою сожительницу, аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. Затем он расчленил тело жертвы и утопил останки в Мойке. В ходе этого действа он был задержан с поличным.

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