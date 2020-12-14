Москва, , 20:15 — REGNUM Сдерживание роста цена на продукты питания при помощи ограничений экспорта чревато различными проблемами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил экономист Сергей Хестанов.

По его словам, для того чтобы административными рычагами ограничить рост стоимости продовольствия, придётся ограничивать вывоз сельхозпродукции за границу.

«Если законодательно ограничить экспорт, это приведет к тому, что продуктов станет больше и денег меньше — нежелательный сценарий. Если ограничить экспорт, то это приведет к тому, что производители сократят посевные площади — они же не будут работать себе в убыток. Это удар по отрасли. Мы сколько лет призывали развивать несырьевой экспорт, и люди его развили. Эти ограничения больно ударят по производителям», — заявил Хестанов.

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