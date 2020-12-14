Ижевск, , 19:50 — REGNUM В Удмуртии по итогам недели, завершившейся 13 декабря, за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) обратились 11 967 жителей республики, в числе которых 7803 ребёнка в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В числе заболевших основную часть составляют жители Ижевска — 49,2%, или 5886 человек. Заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе была выше эпидемического порога на 12,5%.

На карантин закрыты три школы — в Юкаменском и Глазовском районах, а также два детских сада — в Игринском и Красногорском районах.

С начала сезона исследовано 1036 мазков от больных ОРВИ, вирус гриппа ни в одном из них не обнаружен.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам предыдущей недели заболеваемость ОРВИ была выше эпидпорога на 10,6%. На карантин были закрыты две школы и шесть детских садов.