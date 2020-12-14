Троицк, Челябинская область, , 19:46 — REGNUM В Челябинской области задержан замглавы Троицка по городскому хозяйству Вадим Герман. Об этом сообщил журналистам мэр Александр Виноградов.

По его словам, днём Герман был вызван в подразделение Следственного комитета и не вернулся. Глава города полагает, что речь идёт об уголовном деле по факту превышения должностных полномочий. Как пишет Zmak.com, оно было возбуждено в январе 2020 года, и пока в нём больше вопросов, чем ответов.

Градоначальник отмечает, что не знает, почему Герман стал объектом внимания следователей. Он выразил надежду на то, что прокуратура и следственные органы во всём разберутся.

Источники издания подтверждают, что Герман действительно был задержан. Официальных комментариев представителей СКР пока нет.