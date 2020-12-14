Киев, , 19:41 — REGNUM Правительство Украины ввело новые карантинные ограничения с 19 декабря, сообщает пресс-служба исполнительной власти.

Согласно тексту сообщения, новые ограничения запрещают, в частности, проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей; проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания публичных событий; прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т. д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.

Кроме того, новые ограничения касаются работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов навынос), а в ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

Также новые правила касаются религиозных мероприятий: разрешается проведение в помещении при условии присутствия не более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские власти утвердили решение о введении полного локдауна на период с 8 по 24 января.