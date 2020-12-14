Лондон, , 19:34 — REGNUM Британские ученые обнаружили новый вид коронавируса, который отличается ускоренным распространением, сообщил 14 декабря глава британского минздрава Мэтт Хэнкок в палате общин.

«Благодаря нашим генетикам несколько дней назад мы обнаружили новый вариант коронавируса, который может являться причиной быстрого распространения эпидемии на юго-востоке Англии. Первые результаты исследования показали, что новый вид вируса распространяется быстрее ранее известных», — сказал Хэнкок.

По его словам, на сегодняшний день на юге Англии зарегистрировано около тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, и это количество быстро увеличивается.

При этом британский министр отметил, что пока ученые не имеют оснований полагать, что новая мутация вируса может вызывать тяжелое течение заболевания или что новый тип вируса не будет нейтрализован уже производимой вакциной от COVID-19.

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