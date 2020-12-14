Москва, , 19:15 — REGNUM В поправках в закон «О полиции» нет ничего принципиально нового, но они нужны для того, чтобы защитить добропорядочных сотрудников, считает председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Об этом он заявил 14 декабря в ходе круглого стола, на котором обсуждался законопроект о расширении полномочий полиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полиция России Пресс-служба ГУ МВД России

«Я хочу обратить внимание, что эти поправки принимаются в соответствии со всеми международными нормами и здравым смыслом. Это есть во всем мире, это есть и у нас. Но можно сказать, что в самом законопроекте нет ничего принципиально нового. Если мы говорим о добропорядочных сотрудниках полиции, то они все это и так делают», — пояснил эксперт.

«Когда сотрудник полиции сталкивается с тем, что он кого-то задерживает, а задержанный ему говорит: «Ты мне не представился!», то это чушь. Поэтому просто вносятся коррективы в действующее законодательство для, я подчеркиваю, добропорядочных сотрудников полиции. И обсуждать их с точки зрения того, что есть еще и недобропорядочные, которые этим воспользуются, некорректно. Адекватные сотрудники полиции в любой ситуации будут действовать адекватно. И эти поправки нужны для того, чтобы защитить их», — сказал Цветков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Госдума РФ в первом чтении одобрила проект закона о расширении полномочий сотрудников полиции. Среди прочего полиция сможет вскрывать автомобили, квартиры, дома, оцеплять территории, а также использовать оружие при угрозе нападения.