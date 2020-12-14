Париж, , 19:06 — REGNUM Суд французского Экс-ан-Прованса приговорил граждан РФ Михаила Ивкина и Павла Косова к трём и десяти годам тюрьмы соответственно по делу о беспорядках в Марселе в 2016 году. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на адвокатов российских граждан.

Судейская мантия

Адвокат Ивкина Жюльен Пинелли заявил о том, что защита удовлетворена вынесенным приговором, поскольку его подзащитный уже отсидел два года и девять месяцев в следственном изоляторе во Франции и уже в ближайшие дни сможет выйти из тюрьмы и вернуться домой.

Адвокат Косова Алан Дюфло, в свою очередь, отметил, что защита не намерена опротестовывать приговор суда, поскольку по итогам рассмотрения апелляции судьи могут вынести более строгое наказание.

Дюфло также подчеркнул, что Косов согласен с идеей о возможном отбывании наказания в России, однако для этого нужно согласие Минюста РФ, который бы направил соответствующий запрос коллегам из Франции, и затем потребуется согласие французской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Москвы Павел Косов и Михаил Ивкин находились в заключении во Франции с марта 2018 года. Их подозревали в участии в беспорядках в Марселе в 2016 году и нанесении увечий британскому гражданину, в результате чего тот якобы получил инвалидность. С подачи гражданских активистов из числа российских футбольных фанатов проблема публично затрагивалась в том числе и со стороны МИД РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял о том, что дело Косова и Ивкина не является политическим, а действия фанатов он назвал «совершенно очевидными противоправными действиями».

Накануне обвинение запросило для Ивкина и Косова пять и 15 лет тюрьмы соответственно.

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