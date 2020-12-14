Лондон, , 18:58 — REGNUM В Лондоне с 16 декабря вводится в действие максимальный уровень ограничений из-за коронавируса, сообщает 14 декабря телеканал Sky News со ссылкой на министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

В британской столице и в ряде юго-восточных районов страны будут закрыты рестораны, кафе, бары и пабы, которым разрешат работать только навынос и с доставкой.

В рамках максимального уровня карантинных ограничений вводится запрет на собрания в помещениях, а на открытом воздухе разрешат встречи групп не более шести человек одновременно.

Днём ранее в Лондоне было выявлено порядка 4,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что власти увеличат возможности тестирования для всех жителей Лондона.

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