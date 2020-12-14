Курган, , 18:53 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждён 101 новый случай заражения коронавирусом. Из них 53 зарегистрированы в Кургане, сообщает 14 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 105 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 14 декабря выявлено 10 287 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», вылечились 8929 человек, 123 пациента с COVID-19 скончались.