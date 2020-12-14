Амстердам, , 18:45 — REGNUM Правительство Нидерландов объявило о введении жесткого «локдауна» из-за эпидемии коронавируса, 14 декабря сообщает агентство Reuters.

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Ограничения начнутся на текущей неделе и продлятся как минимум месяц, включая Рождество и Новый год. В стране будут закрыты школы и магазины, будет ужесточен комендантский час.

Также в Нидерландах прекратят работу детские сады, спортивные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты.

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