Ижевск, , 18:43 — REGNUM В Удмуртии ООО «Ижевск» оштрафовали на 200 тыс. рублей за поставку согласно контракту в детские сады республики фальсифицированного сливочного масла. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве отметили, что поставляемая в детские учреждения продукция не соответствовала требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям и по жирно-кислотному составу.

При этом оштрафованная компания не согласилась с вынесенным по итогам проверки решением и обжаловала его сначала в Арбитражном суде Удмуртии, а затем в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. Апелляционная жалоба была отклонена судами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по жалобе родителей на поборы в детском саду № 20 Сарапула была проведена прокурорская проверка. Установлено, что родителям выдавался список хозяйственных принадлежностей, которые они должны были купить и передать в детский сад. Товары принимались от родителей без документов, подтверждающих качество и безопасность. Кроме того, родителям не разъяснилось право участвовать в материально-техническом обеспечении образовательного процесса и осуществлять пожертвования.