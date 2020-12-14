Красногорск, , 18:39 — REGNUM С начала октября 2020 года в Подмосковье было проведено 2438 рейдов по контролю за соблюдением масочного режима. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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Профилактические мероприятия были проведены сотрудниками Госадмтехнадзора совместно с правоохранительными органами, представителями администраций и общественными деятелями. Рейды были организованы в 64 муниципалитетах Московской области.

По итогам проверочных мероприятий было выявлено 6667 нарушителей масочного режима и 2685 случаев несоблюдения социальной дистанции.

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