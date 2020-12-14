Ижевск, , 18:24 — REGNUM В Удмуртии вакцинированы 25 сотрудников Республиканской клинической инфекционной больницы вакциной «Спутник V». Это первая группа граждан, которая стала участниками общей вакцинации медработников, которая проходит по всей России, сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация в Удмуртии Mzur.ru

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До конца декабря будут привиты ещё более тысячи медиков республики. Сейчас в республику поступило 1,3 тыс. доз вакцины.

По мнению заместителя главного врача РКИБ, врача-инфекциониста Марины Петренко, которая постоянно работает в «красной зоне», делать прививку необходимо.

«Вакцинация — это действительно эффективное средство не только от неблагоприятных исходов, но и вообще от заболевания, потому что невозможно предугадать, какой пациент и как будет болеть. В России сейчас проводится регулярная вакцинация от многих инфекций, и видим значительное снижение заболеваемости по этим инфекциям. Уверена, вакцинация от коронавируса поможет побороть и его», — заявила Петренко.

В штабе напомнили, что противопоказаниями для вакцинации являются возраст до 18 и от 60 лет, беременность и период лактации, а также индивидуальная непереносимость компонентов вакцины.

Люди, которые уже перенесли заражение коронавирусом, также могут быть привиты, но не ранее чем через три месяца после перенесенной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Александр Бречалов говорил, что в первую очередь привьют медицинских работников, непосредственно работающих с коронавирусными пациентами, и только на добровольной основе.

В январе планируется вакцинировать учителей школ и воспитателей детских садов, а также преподавателей вузов, после этого — сотрудников служб жизнеобеспечения. Всего в республике планируется охватить вакцинацией от COVID-19 около 450 тыс. человек — это больше трети населения республики.

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