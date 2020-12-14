Красногорск, , 18:25 — REGNUM С начала 2020 года свыше 294 тысяч жителей Подмосковья оформили ежемесячную денежную выплату на обеспечение полноценным питанием детей. Об этом 14 декабря сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

«В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» выплата назначена 294 252 жителям региона — беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет», — отмечено в сообщении.

Размер выплат зависит от категорий граждан, которым они предназначены. Так, для беременных женщин сумма ежемесячного платежа составляет 400 рублей, кормящим матерям — 1 тысяча рублей, детям до одного года — 1 тысяча рублей, детям от одного года до трех лет — 600 рублей.

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