Архангельск, , 18:15 — REGNUM Ремонт архангельской школы №22, в которой обрушилась часть потолка, обойдется примерно в 90 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Обследование здания и его помещений показало, что продолжать обучение детей небезопасно — требуется ремонт потолков не только на четвертом этаже, но и с первого по третий.

По предварительным оценкам, стоимость капитального ремонта составит около 90 млн рублей. 60 млн рублей на эти цели будет предусмотрено в областном бюджете на 2021 год. Остальную часть средств выделит город.

Напомним, 20 ноября в школе произошло ЧП — в одном из классов во время урока обрушилась часть потолка. Пострадали два школьника. Учебный процесс для учеников школы организован в других образовательных учреждениях. Предварительно причиной обрушения потолка назвали ремонтные работы на крыше.