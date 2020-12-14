Москва, , 18:04 — REGNUM Указом президента РФ начальнику штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитану 1-го ранга Дмитрию Маслову присвоено звание «Герой Российской Федерации», сообщает 14 декабря пресс-служба Северного флота.

Высшая награда российского государства присвоена Дмитрию Маслову «за выполнение спецзадач в дальнем походе», «связанных с риском для жизни», уточняет пресс-служба.

«В соответствии с Указом президента России высшее звание «Герой Российской Федерации» присвоено начальнику штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитану 1 ранга Дмитрию Маслову. Он награждён знаком особого отличия — медалью «Золотая Звезда» за выполнение специальных задач, связанных с риском для жизни во время одного из дальних походов», — указано в сообщении.

Подробности выполненных «спецзадач» и «дальнего похода» не уточняются по понятным причинам.

Капитан 1-го ранга Дмитрий Маслов за 20-летнюю военную службу «последовательно прошёл путь от младшего офицера экипажа многоцелевой атомной подводной лодки до командира корабля и начальника штаба соединения, пользуясь заслуженным уважением у командования и личного состава».

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