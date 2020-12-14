Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM В Санкт-Петербург поступило 5500 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». К 25 декабря в городе планируется открыть 70 прививочных пунктов, сообщили 14 декабря в пресс-службе Смольного.

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В настоящее время в Петербурге работают два пункта для вакцинации медиков, в ближайшие дни будут открыты еще 12 пунктов.

«В первую очередь будут прививать медиков, учителей и социальных работников», — подтвердили в Смольном.

На рабочем совещании с членами городского правительства губернатор Александр Беглов поручил увеличить количество прививочных пунктов и усилить их работу.

По данным городских властей, на 14 декабря на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 находятся около 64 тысяч петербуржцев.

Напомним, за 13 декабря в Петербурге зафиксирован 3771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки 1903 человека выздоровели, 64 — умерли.

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