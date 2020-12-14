Рязань, , 17:57 — REGNUM Почти 219 млн рублей получит Рязанская область на выплаты пострадавшим от взрывов на военных складах в Скопинском районе. Поручение о выделении региону дополнительного финансирования дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сказал 14 декабря в ходе прямого эфира в социальной сети губернатор Николай Любимов.

Пострадавшими в результате ЧС признаны 65 человек. Выплаты на приобретение имущества первой необходимости из резервного фонда правительства Рязанской области получили 63 человека, семье погибшей при взрыве женщине перевели один миллион рублей, ещё один пострадавший получит деньги в ближайшее время.

Из федерального бюджета в регион направят почти 219 млн рублей, которые направят на помощь пострадавшим, в том числе потерявшим жильё полностью или частично, а также на строительство нового ФАПа в посёлке Шелемишевские хутора, строительство и восстановление объектов теплоснабжения и другие мероприятия по ликвидации последствий пожара и взрывов.

«Мы продолжаем работать с Минобороны РФ с тем, чтобы люди получили компенсацию. ЧС в Желтухинском признана страховым случаем. Сейчас в посёлке работают представители Минобороны и Ингосстраха. По каждой конкретной ситуации ведется скрупулёзная работа: оцениваются потери, от людей принимаются документы. Когда закончится эта работа, пострадавшим будут выплачены компенсации. В каждом индивидуальном случае их сумма будет зависеть от степени понесённого ущерба», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября на территории военных складов произошла серия взрывов. В Результате ЧП погибла одна женщина. На ликвидацию пожара потребовалось два дня.

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