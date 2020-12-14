Краснодар, , 17:25 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 31 декабря, сообщили в пресс-службе администрации края. Постановление об этом подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

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В регионе продолжает действовать масочный режим — как в помещениях, так и в транспорте, а также на свежем воздухе. Также граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. Организации края и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Режим самоизоляции должны соблюдать граждане старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания.

На территории Кубани запрещено проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении, запрещена ночная работа ресторанов.

На территории края на 14 декабря подтверждено 24 555 случаев заражения коронавирусом, выписаны 16 579 человек, умерли 713 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти анонсировали открытие на Кубани обсерваторов — для туристов с повышенной температурой и симптомами COVID-19.