Севастополь, , 17:13 — REGNUM Контракт департамента городского хозяйства Севастополя с подрядчиком Центра передержки бездомных животных будет разорван после скандала вокруг приюта. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя по итогам аппаратного совещания 14 декабря.

Бездомная собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Мы сегодня отправили уведомление о расторжении контракта с данной организацией. Начали претензионную работу в связи с невыполнением условий контракта. В бюджет будет возмещено порядка 2 млн рублей», — сообщил и. о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Губернатор Михаил Развожаев поручил проследить, чтобы после разрыва контракта животные не оказались на улице.

«Два дня на поиск решения как мы будем работать с бездомными животными. Подыщите помещение и обязательно привлекайте общественников», — поручил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился в начале декабря после выхода в эфир сюжета на местном телеканале — журналисты показали истощенных животных и погибших щенков в вольерах приюта.