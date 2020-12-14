Ярославль, 14 декабря 2020, 17:13 — REGNUM Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заявила о «жутких» условиях жизни умственно отсталых детей в Ярославской области. Федермессер посетила Ярославскую область в преддверии заседания экспертного совета Ярославской области по паллиативной помощи, которое пройдет 23 декабря. Об этом сообщает сайт Общероссийского народного фронта.
Федермессер является автором проекта ОНФ «Регион заботы». В ходе рабочей поездки она изучила ситуацию в Рыбинском психоневрологическом интерната и Гаврилов-Ямском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Известная общественница уже была в доме-интернате. На этот раз она не увидела никаких положительных изменений в жизни подопечных.
Федермессер рассказала, что при посещении Рыбинского психоневрологического интерната познакомилась с четырьмя такими пациентами, которых недавно перевели сюда. Общественница поделилась шокирующими подробностями.
Комфортные условия для проживания людей с ментальными нарушениями, по мнению автора проекта ОНФ «Регион заботы», можно создать в научном поселке Борок. Там несколько лет назад была закрыта больница.
Нюта Федермессер посетила также медицинские учреждения Ярославской области. Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин предложил под патронажем Рыбинской епархии организовать койки сестринского и паллиативного ухода. Федермессер осмотрела здания закрытых больниц в Рыбинске и Данилове, где могут быть организованы койки для тяжелобольных людей.
Федермессер подчеркнула, что в системе оказания паллиативной помощи региона важно уделять пристальное внимание развитию выездных служб. Также она призвала развивать систему коек сестринского ухода, которая «позволят пожилым людям избежать попадания в дома престарелых».
Экспертный совет по вопросам развития паллиативной помощи в Ярославской области пройдет 23 декабря под руководством губернатора региона Дмитрия Миронова. На нём будет согласована итоговая областная программа развития паллиативной помощи, над которой работали эксперты проекта ОНФ «Регион заботы» совместно с департаментом здравоохранения Ярославской области.
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