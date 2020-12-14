Ярославль, 14 декабря 2020, 17:13 — REGNUM Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заявила о «жутких» условиях жизни умственно отсталых детей в Ярославской области. Федермессер посетила Ярославскую область в преддверии заседания экспертного совета Ярославской области по паллиативной помощи, которое пройдет 23 декабря. Об этом сообщает сайт Общероссийского народного фронта.

Инвалидное кресло
Инвалидное кресло
Onf.ru

Федермессер является автором проекта ОНФ «Регион заботы». В ходе рабочей поездки она изучила ситуацию в Рыбинском психоневрологическом интерната и Гаврилов-Ямском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Известная общественница уже была в доме-интернате. На этот раз она не увидела никаких положительных изменений в жизни подопечных.

«Здесь в жутких условиях живут очень тяжелые дети, которых, несмотря на ковид и короткий жизненный прогноз, по достижении 18-летнего возраста комитет по социальной защите Ярославской области переводит во взрослую организацию. Хотя на самом деле эти 18-летние «взрослые» по своим физическим и психическим параметрам остаются детьми. Они не могут самостоятельно передвигаться, живут на руках у персонала, к которому привыкли, они эмоционально очень лабильны и от любых значительных изменений в жизни могут впадать в состояние стресса», — сказала Нюта Федермессер.

Федермессер рассказала, что при посещении Рыбинского психоневрологического интерната познакомилась с четырьмя такими пациентами, которых недавно перевели сюда. Общественница поделилась шокирующими подробностями.

«Ребята очень слабые. Они в стрессе, испуганные, но при этом очень контактные. Все маловесные, им 18 лет, но каждый из них весит не более 20 килограмм. Они очень нуждаются в общении, в заботливом отношении, в теплоте», — сказала Нюта Федермессер.

Комфортные условия для проживания людей с ментальными нарушениями, по мнению автора проекта ОНФ «Регион заботы», можно создать в научном поселке Борок. Там несколько лет назад была закрыта больница.

Нюта Федермессер посетила также медицинские учреждения Ярославской области. Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин предложил под патронажем Рыбинской епархии организовать койки сестринского и паллиативного ухода. Федермессер осмотрела здания закрытых больниц в Рыбинске и Данилове, где могут быть организованы койки для тяжелобольных людей.

«Для оказания паллиативной помощи не нужно здание, не нужны стены, для этого нужны люди и их знания, и тогда можно вообще обойтись без стационара. Здание Даниловской ЦРБ сейчас практически в разобранном состоянии, где-то сломаны стены, где-то отсутствуют полы, но в целом оно совершенно потрясающее, с большой территорией, и если найти деньги и привести все в порядок, то оно прекрасно подходит для организации сестринского ухода, паллиативной помощи и просто помощи одиноким пожилым людям. В городе преобладает пожилое население, и эта помощь будет становиться все более и более востребованной», — отметила Нюта Федермессер.

Федермессер подчеркнула, что в системе оказания паллиативной помощи региона важно уделять пристальное внимание развитию выездных служб. Также она призвала развивать систему коек сестринского ухода, которая «позволят пожилым людям избежать попадания в дома престарелых».

Экспертный совет по вопросам развития паллиативной помощи в Ярославской области пройдет 23 декабря под руководством губернатора региона Дмитрия Миронова. На нём будет согласована итоговая областная программа развития паллиативной помощи, над которой работали эксперты проекта ОНФ «Регион заботы» совместно с департаментом здравоохранения Ярославской области.

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