Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Убийство аспирантки Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым было заранее спланировано, а сам обвиняемый отнюдь не собирался кончать жизнь самоубийством и делал всё для того, чтобы девушку признали пропавшей без вести, и он смог избежать ответственности. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 14 декабря во время прений сторон адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева.

Представители гособвинения по делу Соколова и адвокат Бакшеева (справа) Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напомним, гособвинение запросило для Соколова 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия.

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По словам адвоката семьи Ещенко, убийство 24-летней девушки, которое было совершено 8 ноября 2019 года Олегом Соколовым, было не «случайным», а заранее спланированным преступлением. Об этом, по ее словам, говорит то, что мужчина записал на смартфон их вечернюю ссору, когда Ещенко в слезах выбежала из квартиры, и то, что в ночь убийства он «гуглил» карты рядом с домом.

Как отмечает Бакшеева, записывая на видео ссору и отвечая на истерику девушки подчеркнуто холодным тоном, Соколов заранее пытался изобразить, что спокойно «отпустил» Ещенко, и она ушла и якобы больше не возвращалась в квартиру. Это должно было создать алиби Соколову после «исчезновения» Ещенко.

Кроме того, напомнила Бакшеева, после убийства обвиняемый не только съездил в хозяйственный магазин за инструментами, которыми он позже расчленил тело своей «возлюбленной», но также и в магазин «ИКЕЯ» в Ленобласти за новым матрасом.

«Старый был пропитан кровью Анастасии», — уточнила Бакшеева.

Кроме того, на утро после убийства Соколов решал вопрос с газовщиками, и его голос, во время общения с ними по телефону, был спокойным и не напряжённым. Кроме того, для создания алиби вечером он встретился со своими друзьями, с которыми пил дорогой алкоголь и ел бутерброды с икрой, в то время как в соседней комнате под кроватью лежало тело убитой.

Бакшеева также отметила, что во время судебного процесса Соколов не раз менял тактику поведения и не раз обвинял своего оппонента в научной сфере, публициста Евгения Понасенкова в доведении его до убийства. При этом во время следствия таких обвинений с его стороны не было.

Помимо этого Соколов неоднократно говорил, как любит своих детей, и что конфликт с Ещенко начался на почве ее ревности к ним. Однако адвокат отметила, что Соколов, утверждавший, что собирался написать завещание на детей и покончить с собой после совершенного убийства, на самом деле весь день 8 ноября 2019 года не сделал ничего для того, чтобы встретиться с детьми или нотариально переписать на них имущество.

«По факту перед нами неудавшийся актер, который всю жизнь играл роли тех, кем на самом деле не является, — заявила адвокат потерпевших. — Под его маской скрывается жестокая, безжалостная, кровавая натура. У таких как он всегда виноваты все, за исключением его самого».

Адвокат обратилась к подсудимому и предложила Соколову попросить у суда в последнем слове самого строгого наказания, чтобы «возможно, на один маленький шанс, стать ближе к прощению».

Отметим, всё время выступления Александры Бакшеевой Олег Соколов читал свое выступление, которое заняло несколько страниц размером А4.

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