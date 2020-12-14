Санкт-Петербург, 14 декабря 2020, 17:31 — REGNUM Убийство аспирантки Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым было заранее спланировано, а сам обвиняемый отнюдь не собирался кончать жизнь самоубийством и делал всё для того, чтобы девушку признали пропавшей без вести, и он смог избежать ответственности. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 14 декабря во время прений сторон адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева.
Напомним, гособвинение запросило для Соколова 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия.
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По словам адвоката семьи Ещенко, убийство 24-летней девушки, которое было совершено 8 ноября 2019 года Олегом Соколовым, было не «случайным», а заранее спланированным преступлением. Об этом, по ее словам, говорит то, что мужчина записал на смартфон их вечернюю ссору, когда Ещенко в слезах выбежала из квартиры, и то, что в ночь убийства он «гуглил» карты рядом с домом.
Как отмечает Бакшеева, записывая на видео ссору и отвечая на истерику девушки подчеркнуто холодным тоном, Соколов заранее пытался изобразить, что спокойно «отпустил» Ещенко, и она ушла и якобы больше не возвращалась в квартиру. Это должно было создать алиби Соколову после «исчезновения» Ещенко.
Кроме того, напомнила Бакшеева, после убийства обвиняемый не только съездил в хозяйственный магазин за инструментами, которыми он позже расчленил тело своей «возлюбленной», но также и в магазин «ИКЕЯ» в Ленобласти за новым матрасом.
«Старый был пропитан кровью Анастасии», — уточнила Бакшеева.
Кроме того, на утро после убийства Соколов решал вопрос с газовщиками, и его голос, во время общения с ними по телефону, был спокойным и не напряжённым. Кроме того, для создания алиби вечером он встретился со своими друзьями, с которыми пил дорогой алкоголь и ел бутерброды с икрой, в то время как в соседней комнате под кроватью лежало тело убитой.
Бакшеева также отметила, что во время судебного процесса Соколов не раз менял тактику поведения и не раз обвинял своего оппонента в научной сфере, публициста Евгения Понасенкова в доведении его до убийства. При этом во время следствия таких обвинений с его стороны не было.
Помимо этого Соколов неоднократно говорил, как любит своих детей, и что конфликт с Ещенко начался на почве ее ревности к ним. Однако адвокат отметила, что Соколов, утверждавший, что собирался написать завещание на детей и покончить с собой после совершенного убийства, на самом деле весь день 8 ноября 2019 года не сделал ничего для того, чтобы встретиться с детьми или нотариально переписать на них имущество.
«По факту перед нами неудавшийся актер, который всю жизнь играл роли тех, кем на самом деле не является, — заявила адвокат потерпевших. — Под его маской скрывается жестокая, безжалостная, кровавая натура. У таких как он всегда виноваты все, за исключением его самого».
Адвокат обратилась к подсудимому и предложила Соколову попросить у суда в последнем слове самого строгого наказания, чтобы «возможно, на один маленький шанс, стать ближе к прощению».
Отметим, всё время выступления Александры Бакшеевой Олег Соколов читал свое выступление, которое заняло несколько страниц размером А4.
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