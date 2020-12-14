Москва, , 18:25 — REGNUM Неординарный случай произошел с пользователем официального портала мэра и правительства Москвы mos.ru Натальей. По её словам, в личном кабинете на сайте в разделе документы она обнаружила шесть справок с работы.

Самым удивительным обстоятельством в этом, со слов Натальи, является даже не тот факт, что каждая из справок дана из разных организаций, а то, что ни одну из них пользователь mos.ru не запрашивала и в свой личный кабинет не загружала.

По словам Натальи, на портале mos.ru она зарегистрировалась 11 декабря 2020 года с целью удобства регистрации на посещение медицинских учреждений. Однако, зайдя через некоторое время в свой личный кабинет, она увидела в нем непонятные документы.

«Я полезла посмотреть в аккаунт, что там где находится, и обнаружила, что там, в документах какие-то справки о работе. И мне стало чудно. «Справка дана такой-то, такой-то, что она с такого по такое работает там-то и там-то», — процитировала содержимое документов Наталья.

Она обратила внимание, что справки о работе были даны из разных организаций, как частных, так и государственной, и даже из регионального отделения одной всероссийской политической партии.

«Я не понимаю, как туда попадают документы, кто их туда кладет. То есть этим аккаунтом кто-то пользовался и их туда положил, кто-то запрашивал, и туда они попали. Может какие-то организации запрашивали?» — задалась вопросом Наталья.

Как она уточнила ИА REGNUM, никакого отношения к этим организациям она не имеет, никогда ни в одной из них не работала.

Чтобы получить ответы о возможных причинах ситуации, корреспондент ИА REGNUM обратился в пресс-службу департамента информационных технологий столицы. Однако слушать о странных событиях, происходящих в личном кабинете москвички на mos.ru, в департаменте не стали, сославшись на загруженность, и попросили направить письмо на электронную почту.

В службе технической поддержки портала mos.ru также не смогли дать внятного ответа относительно сложившейся ситуации. Правда, специалист не исключила, что аккаунт мог быть взломан злоумышленниками. Поэтому в техподдержке посоветовали сменить пароль и составить обращение через обратную связь на портале. Правда, ответить на него должны в течении восьми дней.

«Необходимо составить обращение инженерам портала. По форме обратная связь. Нам данная информация не предоставлена. Документ загружает сам пользователь. Возможно, ее взломали. Возможно, взломали адрес электронной почты или получили доступ к номеру телефона», — сказал представитель техподдержки mos.ru.

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